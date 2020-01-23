Эффективность уральского препарата против китайского коронавируса поставили под сомнение

Вирусолог объяснил, что занесение вируса в соседние с Китаем страны будет, и усиление пограничного контроля необходимо. Однако эта мера не будет достаточной.

«Человек во время инкубационного периода, без клинических проявлений, сам не зная, что он инфицирован, пересекает пограничный контроль. Однако в этот период ни один самый тщательный контроль не выявит опасности. Но затем по истечении инкубационного периода он уже заболевает на новой территории, и нужно к этому готовиться. Необходимая мера для предотвращения такой ситуации — это поддержание на высоком уровне готовности всех систем биологической безопасности государства», — рассказал эксперт.

Щелканов поставил под сомнение эффективность препарата «Триазавирин», который ранее предложили использовать против коронавируса ученые из УрФУ.

«„Триазаверин“ не является уникальным препаратом. А что касается его эффективности по отношению к новому вирусу, ее могут показать только лабораторные исследования», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что в Россию ежегодно завозят сотни инфекционных заболеваний. Как правило, их сразу же выявляют и лечат без массового распространения. Щелканов уверен, что так же случится и с китайским коронавирусом. Однако он не исключил вероятность заражения при общении с китайскими туристами.

«Конечно, развитие туриндустрии повышает вероятность развития завозных инфекционных заболеваний. Но, к сожалению, существуют законы рынка. Думаю, что разумная дистанция — вполне допустимая мера безопасности», — заявил вирусолог.

Он предостерег российских туристов и командированных работников от посещения центрального Китая.

«Не надо думать, что, например, территория Цзиньцзяна так же опасна, как и весь Китай. Понятно, что Ухань уже закрыт. Но я бы вообще срединный Китай объезжал стороной. Кроме того, я рекомендую чаще обращаться к сайту Роспотребнадзора, если вам нужно выехать куда-то за пределы РФ», — отметил Щелканов.