Уральские фармацевты создали препарат против короновируса в Китае

Председатель совета директоров фармзавода «Медсинтез» Александр Петров рассказал, что препарат «эффективен в отношении РНК-вирусов, которым является короновирус» и его «надо исследовать на людях, которые заболели».

«Проблема в том, что препарат не зарегистрирован в КНР, поэтому сейчас решение за ними. Мы написали письма в минздрав КНР, их отделение ВОЗ, которое занимается вирусами. Предыдущие исследования показали, что препарат успешно борется с такими серьезными проблемами, как вирус Эбола, вирус Зика, вирус Чикунгунья, вирус лихорадки Денге», — сообщил Петров.

Вспышка короновируса началась в Китае 31 декабря прошлого года. На данный момент 500 человек болеют и девять скончались.