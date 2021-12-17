Эффективность разных типов вакцин против коронавируса оценили в ВОЗ

Эффективность прививок от коронавируса препаратами, которые были созданы на основе различных технологий, примерно соответствует эффективности вакцин с одинаковой платформой, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

После нескольких исследований специалисты ВОЗ пришли к выводу, что эффективность вакцинации или ревакцинации двумя разными типами препаратов от коронавируса одновременно варьируется в диапазоне от 61 до 91%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертов организации.

Препаратами с технологией мРНК — 69–90%. Эффективность только прививок с платформой вирусного вектора аденовируса составляет от 43 до 89%.

В ходе проведенных в Великобритании и Чили исследований, как указано в материале, ученые смогли доказать эффективность против симптоматического течения заболевания введения бустерной дозы вакцины типа, отличающегося от той, которую ввели для первых двух доз.

Для полной защиты от коронавируса необходимо сделать инъекцию вакцины и использовать назальный препарат, считает доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, при использовании назальной вакцины в большом количестве вырабатываются иммуноглобулины А, но после укола такого не происходит.