Единство позиций европейских стран в отношении России оказалось перед серьезным испытанием на фоне быстрого роста инфляции и нехватки энергоресурсов, написала газета The Financial Times.

Страны ЕС были «единым фронтом» после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Однако сейчас, когда пришлось столкнуться с последствиями санкций — инфляцией, перспективой нормирования энергии, не все смогут «держать оборону», отмечает издание.

Журналисты The Financial Times задались риторическим вопросом — смогут ли европейские лидеры выдержать напор потребителей. Возможно им придется изменить свое отношение к России.

«Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть», — подчеркнули авторы.

Известно, что годовая инфляция в странах ЕС составила 8,9%. При этом в прибалтийских государствах она достигла 20%.