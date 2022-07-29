Инфляция в Европе обновила рекорд. Санкции не пошли на пользу экономике

Годовая инфляция в странах еврозоны выросла до 8,9%. В странах Прибалтики она достигла 20%, а во Франции составила 6,5%. Рост инфляции связывают с ростом цен на энергоносители. Процесс может ускориться, если Европа не снизит потребление энергии.

По данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле увеличилась до 8,9%. Показатель обновил максимум за всю историю наблюдения. В июне инфляция составила 8,6%. Аналитики предполагали, то она сохранится на том же уровне в следующем месяце, писало РИА «Новости».

Базовая годовая инфляция в ЕС ускорилась до 3,7-4%, а потребительские цены увеличились на 0,1%.

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По данным Евростата, самый высокий уровень инфляции в июне зафиксировали в Эстонии — 22%. На втором месте расположилась Литва с 20,5%, затем Латвия — 19,2%. Наиболее низкие показатели на Мальте — 6,1% и во Франции — 6,5%.

Показатели экономики США тоже не слишком высокие. В стране упал уровень внутреннего валового продукта в результате недальновидной внутренней политики и антироссийских санкций. Несмотря на отмену некоторых особо болезненных для США ограничений, в стране начали расти цены на удобрения, продовольствие и энергоносители.

Причины инфляции

Экономист и политолог, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников напомнил «360», что энергоносители выросли в цене, а это главный фактор, который разгоняет инфляцию в еврозоне.

«Но поскольку дорожают энергоносители, то усиливается и рост отпускных цен производителей. Они потом перекладываются на цены потребительского рынка. Из-за этого ситуация напряженная», — рассказал Масленников.

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У разных стран Евросоюза различаются показатели инфляции. Если в Прибалтике она теперь двузначная, то во Франции и на Мальте не достигает и 10%. По словам Масленникова, нынешняя инфляция в Европе базируется на зависимости от энергоносителей.

Во Франции много АЭС, которые внушительно обеспечивают страну электроэнергией. Именно этот фактор и сдерживает цены. В соседней Германии доля атомной энергетики составляет только 10%, но для снижения цен в стране предложили не консервировать атомные электростанции.

По мнению Масленникова, Мальте удалось избежать высокой инфляции из-за небольшого объема ее экономики, а также туризма, который помог решить проблемы после жестких ограничений во время пандемии COVID-19.

Экономист не исключил, что инфляция в еврозоне увеличится из-за неопределенной ситуации с энергоносителями.

«„Северный поток 2“ так и не запущен, а „Северный поток 1“ работает только на 19-20% своей мощности из-за ремонта. Это серьезное сокращение [для Европы]», — добавил Масленников.

Он напомнил, что ЕС все еще придерживается плана отказаться от российского импорта, но это значит, что блоку предстоит пережить напряженную зиму. Еврокомиссия согласовала задачу снизить потребление энергии на 15% для экономии газа и других источников. По мнению Масленникова, если странам Евросоюза осоюза удастся воплотить это решение, то инфляция увеличится незначительно. Если же у них не получится снизить потребление, то показатель станет двузначным.