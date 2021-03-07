Единственную «десятку» в США выставили на продажу за $10 тысяч. Ездить на ней сразу не получится

20-летний ВАЗ-2110 выставили на продажу в Соединенных Штатах. Это единственная машина этой модели за океаном. Автодилер DFW Cars & Trucks хочет выручить за нее 10 950 долларов (около 815 000 рублей). Об этом сообщил журнал The Drive.

По данным издания, это авто проехало за 20 лет всего 15 000 километров. Машина находится в отличном состоянии и готова к эксплуатации. По оценке дилера, в салоне «пахнет новой Lada». Но есть одна деталь: ездить по американским дорогам на ней пока нельзя, так как нет разрешающего документа. Бумаги можно получить, но потребуется время.

Как пишет журнал, в Соединенных Штатах действуют серьезные ограничения на ввоз иностранных автомобилей, выпущенных не так давно. В издании отметили, что продавец просит высокую цену за эту машину. За эти деньги в Штатах можно купить Volkswagen Golf GTI или Toyota Avalon.

Ранее директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев рассказал, что проще всего продать машину белого цвета. По его словам, автомобилями ярких цветов интересуется очень мало людей.