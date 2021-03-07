Назван самый выгодный цвет для продажи машины

Легче всего найти покупателей для машины белого цвета. В остальных случаях продавать автомобиль придется дольше, заявил директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Согласно статистике, белый цвет в России является самым популярным для машин. Из всех автомобилей в стране 33% белые, сказано в отчете производителя автомобильных лаков и красок Axalta. Серых машин насчитывается 16%, серебристых — 13%, черных — 12%, а бежевых — 11%. На яркие цвета приходится всего 15% автопарка.

«Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2%», — пояснил Груздев агентству «Прайм».

Он добавил, что с непопулярным цветом машины придется дольше ждать покупателя или предлагать скидку. При этом из-за цвета стоимость может упасть до 15% от цены аналогичных авто «ходового» оттенка.

Ранее россиян предупредили, что во время изменения погоды не стоит парковать автомобиль ночью в луже. Если вода замерзнет, то утром станет довольно проблематично уехать.