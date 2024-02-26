Мир 26 февраля 2024, 11:48 Единственная соперница Трампа лишилась финансирования после праймериз Bloomberg: Никки Хейли лишилась финансирования после поражения на праймериз Global Look Press

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Соперница бывшего президента Соедиенных Штатов и предпринимателя Дональда Трампа на выдвижение на выборы главы государства от Республиканской партии Никки Хейли лишилась финансирования. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предоставленную авторам служебную записку.

Бывший постпред США при ООН Хейли лишилась финансирования, которое ей поступало от организации «Американцы за процветание». Причиной тому послужило поражение на праймериз в Южной Каролине.

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«Учитывая предстоящие проблемы в основных штатах, мы не считаем, что какая-либо внешняя группа может существенно повлиять на расширение ее пути к победе», — заявила старший советник организации Эмили Зайдель.

Как отметили авторы статьи, Хейли планировала победить на праймериз в Южной Каролине, так как дважды была губернатором этого штата. После поражения соперницы у Трампа появилась возможность в марте набрать необходимое количество делегатов для выдвижения на президентские выборы от республиканцев.

Предприниматель с серьезным отрывом обошел Хейли на праймериз в Южной Каролине. Сам Трамп признался, что не ожидал таких результатов в этом штате.