Мир 25 февраля 2024, 08:15 Трамп счел неожиданной свою победу на праймериз в Южной Каролине Трамп заявил о своей неожиданной победе на праймериз в штате Южная Каролина Unsplash

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Бывший американский президент Дональд Трамп со значительным отрывом опередил экс-постпреда США при ООН Никки Хейли на праймериз в Южной Каролине. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трамп набрал 60% голосов после обработки 90% бюллетеней и уже объявил о своей победе в штате. Хейли выступила перед сторонниками и поздравила своего оппонента. Она решила продолжить участвовать в предвыборной гонке, хотя проиграла праймериз в штате, в котором она была губернатором с 2011 по 2017 год.

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Трамп в после закрытия предвыборных участков рассказал, что не ожидал убедительной победы в Южной Каролине. Он отметил, что республиканцы продемонстрировали небывалое единение в своих рядах.

«В этом штате проходило много праймериз, но мы набрали в два раза больше голосов, чем кто-либо в истории», — пояснил политик.

Ранее Трамп указал, что США стали посмешищем для всего мира. Он добавил, что победит на выборах, и этот день станет началом «освобождения» для порядочных американцев.