Единая база данных участников протестов появилась в Белоруссии

Министерство внутренних дел Белоруссии создало базу участников несанкционированных акций протеста. На такое решение ведомство подтолкнули события, последовавшие после 9 августа.

«После событий, которые произошли в Беларуси 9 августа, в МВД приняли решение о том, что необходимо создать единую базу данных по всей стране, которая бы позволяла учитывать информацию о лицах, которые были задержаны или идентифицированы», — заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя. Его процитировал телеканале «Беларусь 1».

МВД намерено использовать базу данных для работы. Купченя напомнил о случае с жителем Бреста, который принимал участие в протестах. Сначала он присоединялся к акциям в своем городе, потом в Минске. В итоге столичная милиция его задержала. Она выясняла, что до этого мужчину задерживали и в Бресте. Информация о том, что задержание повторное, имеет для ведомства большой смысл.

Купченя добавил, что оперативно-ситуационный штаб в белорусской столице работает круглосуточно. По его словам, все основные площадки и точки, где уже были акции протеста, отражаются у стражей порядка на специальной видеостене. За событиями в этих местах следят круглые сутки.

Телеканал отметил, что в базе есть данные не только об участниках протеста, но и об освещающих акции администраторах Telegram-каналов, пользователях чатов. В базе указаны их Ф. И. О., пол, возраст, место работы или учебы, хобби.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа, после того как были объявлены результаты выборов президента. Очередные акции прошли в стране 20 декабря. По всей республике задержали более 140 человек.