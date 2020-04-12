ЕАЭС прекратил вывоз некоторых видов продуктов

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 12 апреля вступил в действие запрет на вывоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Запрет будет действовать до 30 июня 2020 года, чтобы обеспечить граждан достаточным количеством еды на время самоизоляции.

Как стало известно «Интерфаксу», запретительные меры коснулись лука, чеснока и многих видов круп и бобовых — гречихи, риса, дробленых и недробленых соевых бобов, - а также, по настоянию представителей масложировой отрасли России, семян подсолнечника.

Накануне вступления запрета в силу Россельхознадзор прекратил выдачу фитосанитарных сертификатов на уже погруженный на суда подсолнечник. Об этом сообщили экспортеры сразу нескольких областей и краев. Под угрозой срыва оказались контракты на вывоз почти 30 тонн подсолнечника. Некоторые компании все-таки смогли 10 апреля получить сертификаты на экспорт.

Эксперты сообщили агентству, что список запрещенной к вывозу продукции составлен на основе особенностей национальных кухонь стран ЕАЭС.

Диетологи посоветовал во время самоизоляции употреблять в пищу яйца, рыба, мясо и бульоны. Они поддерживают и «разгружают» иммунитет.