ЕАЭС прекратил вывоз некоторых видов продуктов
Как стало известно «Интерфаксу», запретительные меры коснулись лука, чеснока и многих видов круп и бобовых — гречихи, риса, дробленых и недробленых соевых бобов, - а также, по настоянию представителей масложировой отрасли России, семян подсолнечника.
Накануне вступления запрета в силу Россельхознадзор прекратил выдачу фитосанитарных сертификатов на уже погруженный на суда подсолнечник. Об этом сообщили экспортеры сразу нескольких областей и краев. Под угрозой срыва оказались контракты на вывоз почти 30 тонн подсолнечника. Некоторые компании все-таки смогли 10 апреля получить сертификаты на экспорт.
Эксперты сообщили агентству, что список запрещенной к вывозу продукции составлен на основе особенностей национальных кухонь стран ЕАЭС.
Диетологи посоветовал во время самоизоляции употреблять в пищу яйца, рыба, мясо и бульоны. Они поддерживают и «разгружают» иммунитет.