    12 апреля 2020, 01:33

    ЕАЭС прекратил вывоз некоторых видов продуктов

    Анастасия Кукова

    В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 12 апреля вступил в действие запрет на вывоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Запрет будет действовать до 30 июня 2020 года, чтобы обеспечить граждан достаточным количеством еды на время самоизоляции.
    ЕАЭС прекратил вывоз некоторых видов продуктов

    Как стало известно «Интерфаксу», запретительные меры коснулись лука, чеснока и многих видов круп и бобовых — гречихи, риса, дробленых и недробленых соевых бобов, - а также, по настоянию представителей масложировой отрасли России, семян подсолнечника.

    Накануне вступления запрета в силу Россельхознадзор прекратил выдачу фитосанитарных сертификатов на уже погруженный на суда подсолнечник. Об этом сообщили экспортеры сразу нескольких областей и краев. Под угрозой срыва оказались контракты на вывоз почти 30 тонн подсолнечника. Некоторые компании все-таки смогли 10 апреля получить сертификаты на экспорт.

    Эксперты сообщили агентству, что список запрещенной к вывозу продукции составлен на основе особенностей национальных кухонь стран ЕАЭС.

    Диетологи посоветовал во время самоизоляции употреблять в пищу яйца, рыба, мясо и бульоны. Они поддерживают и «разгружают» иммунитет.