Врач дал советы по рациону во время самоизоляции

По его словам, оптимальный тип питания сейчас — кетодиета. То есть больше жира и как можно меньше углеводов. Также врач посоветовал отдавать предпочтение продуктам животного происхождения: «яйца, рыба, мясо и бульоны».

«Это максимально поддерживает иммунитет и разгружает его. Организм начинает бороться с любой инфекцией эффективно», — рассказал Генералов.

Специалист уточнил, что такой тип питания подойдет для тех, «кто хочет поддержать себя в форме и не заболеть, не разрушить свой организм во время самоизоляции и сохранить форму».

«Надо просто убрать из дома все мучные продукты и сладости», — уверен он.