Врач дал советы по рациону во время самоизоляции
Доктор медицинских наук Василий Генералов рассказал, как пересмотреть свой рацион, чтобы поддерживать форму во время самоизоляции. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, оптимальный тип питания сейчас — кетодиета. То есть больше жира и как можно меньше углеводов. Также врач посоветовал отдавать предпочтение продуктам животного происхождения: «яйца, рыба, мясо и бульоны».
«Это максимально поддерживает иммунитет и разгружает его. Организм начинает бороться с любой инфекцией эффективно», — рассказал Генералов.
Специалист уточнил, что такой тип питания подойдет для тех, «кто хочет поддержать себя в форме и не заболеть, не разрушить свой организм во время самоизоляции и сохранить форму».
«Надо просто убрать из дома все мучные продукты и сладости», — уверен он.