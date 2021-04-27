Джорджа Флойда попросили посмертно помиловать по делу о наркотиках

Адвокат Эллисон Мэтис подала ходатайство о посмертном помиловании Джорджа Флойда по уголовному делу 2004 года о хранении наркотиков. Прошение подано в Техасе от имени семьи погибшего афроамериканца. Об этом сообщил телеканал KHOU.

Флойда арестовали в Техасе в феврале 2004 года после спецоперации, в которой участвовал сотрудник полиции Джеральд Гоинс. Флойда обвинили в распространении наркотиков. Тогда он признал свою вину и отбыл в тюрьме 10 месяцев.

Адвокат Эллисон Мэтис считает, что Флойд признал вину, чтобы избежать более жесткого наказания. Также, по ее словам, он понимал, что в суде в первую очередь во внимание будут принимать показания Гоинса, а не его.

Позже этого полицейского обвинили в убийстве невинных людей во время рейда. Следователи выяснили, что Гоинс в рамках своих дел давал ложные показания. Так было на протяжении всей его карьеры. После того как правда открылась, множество дел с его участием было пересмотрено.

Чтобы удовлетворить поданное Мэтис ходатайство, занимающийся вопросами помилований и условных освобождений совет штата должен пересмотреть дело Флойда. После оно должно попасть на подпись к губернатору Техаса. Прокуратура штата поддержала прошение адвоката.

«Флойд был осужден только лишь на основании слов Джеральда Гоинса, полицейского, которому мы больше не можем верить. Мы полностью поддерживаем ходатайство о том, чтобы губернатор теперь помиловал Джорджа Флойда по этому делу», — сказал прокурор округа Харрис Ким Огга.

На прошедшей церемонии «Оскар» ведущая Анджела Бассетт напомнила всем о деле Джорджа Флойда.