Мир 19 июля 2023, 03:59 Джордж Клуни призвал бороться с ЧВК «Вагнер» в Африке Актер Джордж Клуни призвал США и ЕС бороться с ЧВК «Вагнер» в Африке Викимедиа

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Актер и сооснователь проекта The Sentry по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке Джордж Клуни предложил начать борьбу с частной военной компанией «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом он написал в статье для журнала The Economist.

По его мнению, ЧВК «Вагнер» «истощила богатства страны, получая плату конфликтным золотом». Артист уверен, что частная военная компания расправилась со всеми свидетелями своих преступлений, не пожалев женщин и детей. Клуни предложил США и Евросоюзу создать специальную коалицию, нацеленную на «ликвидацию бизнес-империи „Вагнера“».

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«Ужесточение санкций в отношении организаций, связанных с властями ЦАР и других африканских стран, которые их поддерживают, может оказать воздействие на тех, кто рассматривает будущие союзы с „Вагнером“», — пояснил он.

Минобороны Белоруссии ранее сообщило, что в Могилевской области начались занятия с подразделениями территориальных войск. К учениям подключили бойцов ЧВК «Вагнер».