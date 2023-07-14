Мир 14 июля 2023, 18:00 Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к подготовке белорусских войск Минобороны Белоруссии привлекло бойцов ЧВК «Вагнер» к подготовке территориальных войск РИА «Новости»

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В Могилевской области начались занятия с подразделениями территориальных войск, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии. Там добавили, что к процессу подключили бойцов ЧВК «Вагнер».

Учения развернули в районе города Осиповичи.

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«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине», — рассказали в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, по ряду дисциплин в качестве инструкторов выступили бойцы ЧВК «Вагнер».

«Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле. Могут многому нас научить», — рассказал один из военнообязанных.

Президент Владимир Путин заявил, что юридически группы «Вагнера» не существует, поэтому она вряд ли сохранится в виде боевой единицы. По словам главы государства, в России нет законодательной базы, которая бы регулировала вопрос частных военных компаний. Вопрос легализации ЧВК не так прост, его необходимо прорабатывать при участии членов правительства и Госдумы, добавил Путин.