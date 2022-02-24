Джонсон созвал экстренный саммит НАТО по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренный саммит с участием лидеров стран НАТО. На совещании обсудят ситуацию вокруг Украины, передало РИА «Новости».

Джонсон назвал военную операцию в Донбассе «катастрофой для Европы». Он призвал срочно созвать встречу лидеров НАТО.

Премьер Соединенного Королевства также анонсировал обращение к нации в связи с ситуацией вокруг Украины и выступление перед лидерами G7.

Джонсон утром провел заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, на котором заявил, что Британия решительно отреагирует на военную операцию России в Донбассе. В ходе заседания парламентарии раскритиковали Джонсона за то, что он, по их мнению, ввел против РФ недостаточно жесткие санкции. Глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат сказал, что санкции, введенные против пяти российских банков и трех предпринимателей, побуждают других думать, что власти Британии просто «слабы» и не хотят предпринимать ничего серьезного.

Психолог Андрей Зберовский ранее в беседе с «360» дал советы, как сохранить спокойствие в свете разворачивающихся событий на Украине.