Психолог рассказал, как сохранить спокойствие в свете ситуации на Украине

Психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский призвал в условиях обострения общественно-политической обстановки не озлобляться и «не создавать себе образ врага». В ближайшие недели, по словам психолога, не стоит пытаться оценивать ситуацию — лучше просто наблюдать.

Еще одним советом Зберовского стало не пугать себя «картинками из военного прошлого». У многих при упоминании о военных операциях возникают ассоциации с Великой Отечественной войной, о которой они слышали с детства.

«Сейчас совершенно не та ситуация. Не накручивайте себя образами, которые не относятся к современному дню. Войны в классическом понимании не будет — бомбардировок городов, карточек и хлеба по талонам», — заметил психолог.

Андрей Зберовский рекомендовал «не скупать доллары и не делать запасы гречки». Подобные действия, по его словам, будут только создавать всеобщую истерию.

«Я советую большого внимания новостям не уделять, не сбегаться каждый час к телевизору, прислушиваясь, что происходит. Не нужно паники: это история не такая. Мы должны понимать, что процесс дипломатический по всем коммуникациям осуществляется. Думаю, в течение месяца, наверное, будут найдены дипломатические варианты выхода из этого тупика и все стабилизируется», — сказал Зберовский.

По мнению Зберовского, успокаивать должно осознание того, что «никто в мире, включая всю Европу и Азию, не заинтересован в войне». Он уверен, что все ограничится «достаточно быстрой и короткой военной операцией».

В заключение эксперт посоветовал больше доверять российской политической элите и военным, поскольку они «не глупее и осведомленнее, чем мы, так что решения будут принимать взвешенные».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Позже Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.