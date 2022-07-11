Джонсон решил не поддерживать кандидатов на пост премьера

Борис Джонсон, который в скором времени покинет кресло премьер-министр Великобритании, не будет поддерживать ни одного кандидата на эту должность. Он заявил, что не хочет подрывать чьи-то шансы.

«Идет борьба… Знаете, я бы не хотел подрывать чьи-либо шансы, предлагая свою поддержку», — сказал Джонсон. Его слова привел Sky News.

Ранее глава МИД Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, бывший глава Минздрава Саджид Джавид и британский парламентарий Рехман Чишти сообщили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Об этом написало РИА «Новости».

Джонсон объявил о намерении уйти в отставку 7 июля после того, как глава Минфина Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид, а также еще ряд представителей парламента решили покинуть свои кресла. Джонсон стал премьером в 2019 году, он будет выполнять обязанности премьера до выбора нового главы кабмина.