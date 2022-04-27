Джонсон рассказал, кто примет решение об обмене попавших в плен британцев

Решение об обмене британцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины и сдались в плен, должен принять Киев. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал британский премьер в эфире телеканала Talk TV.

Он отметил, что британцы, которые выступали на стороне ВСУ и были пойманы, не являются заложниками. Джонсон добавил, что эти люди «не какие-то террористы для обмена, они военнопленные». Поэтому, как заметил премьер Великобритании, у них есть права по Женевской конвенции.

Еще на прошлой неделе на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен НМ ДНР сдались пятеро украинских солдат. Их проверят на причастность к военным преступлениям. Иностранных наемников намерены судить, а после — отправят отбывать наказание. Ведь Киеву они не нужны, а родные страны не спешат спасать «солдат удачи».