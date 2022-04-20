Иностранные наемники на Украине вне закона. Пленных «солдат удачи» ждут суд и тюрьма

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен НМ ДНР сдались пятеро украинских солдат. Их проверят на причастность к военным преступлениям. Иностранных наемников будут судить, а после — отправят отбывать наказание. Ведь украинским властям они не нужны, а родина не спешит спасать «солдат удачи».

Сдавшиеся в плен

Российские военные открыли гуманитарный коридор в Мариуполе, где с территории металлургического комбината «Азовсталь» вышли 120 мирных жителей. Они прятались от обстрелов в подвалах возле предприятия. Всем нуждающимся оказали медицинскую помощь и обеспечили эвакуацию. В составе гуманитарной колонны они могут уехать на автобусах в любом направлении.

Из гуманных соображений украинским военнослужащим также предложили сложить оружие. Для этого на промышленную зону предприятия были сброшены специальные снаряды с листовками, в которых сообщалось, что руководство Российской Федерации обещает сохранить жизнь, обеспечить полную безопасность и медпомощь всем, кто решит сдаться.

На предложение решили откликнуться пятеро солдат. Украинские военные добровольно сложили оружие и покинули территорию комбината «Азовсталь». Ранее сообщалось, что военные ДНР нашли бойцов украинской армии с огнестрельными ранениями в области затылка: батальон «Азов»* расстреливал в спины тех, кто хотел воспользоваться листовками-пропусками и сдаться. Всего с 24 февраля в Донецкой и Луганской народных республиках в плен сдались более трех тысяч военнослужащих ВСУ.

Отстраивать Донбасс

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов объяснил «360», что судьба пленных бойцов украинских национальных батальонов напрямую зависит от тяжести совершенных ими преступлений. Это не анонимные люди, всех их будут допрашивать, чтобы определить роль и место каждого участника событий, подчеркнул он.

«Сейчас, если обратить внимание на видео их допросов, все они повара, писари, якобы портянки выдавали. А по сути многие причастны к тяжким преступлениям. Исходя из этого их и будут судить. Тех же, кто не относился к Вооруженным силам Украины и выполнял приказ, который не приводил к воинским преступлениям, могут после фильтрации отпустить домой при гарантии, что больше они не возьмут в руки оружия», — рассказал генерал-майор.

Он напомнил, что еще в 1917 году революционные трибуналы отпускали арестованных офицеров Белой армии под расписку, что те не будут сражаться против советской власти. В результате из всех офицеров, которые были выпущены под честное слово, только двое нарушили обещание не воевать с большевиками.

«Но то офицеры были, сейчас же мы имеем дело с маргинальной категорией людей. Многие будут привлечены к уголовной ответственности: будут собраны доказательные базы, проведены опознания — этих людей будут предъявлять жертвам их преступлений», — пояснил Михайлов.

Военный эксперт Александр Артамонов также подтвердил, что участников нацбатальонов ждет процесс денацификации: фильтрационные мероприятия, которые помогут выявить людей, участвовавших в массовых расстрелах мирных жителей, нападениях на Донбасс, карательных действиях, а также в нацистских преступлениях.

«Если брать военнослужащих, случайно попавших в нацгвардию, то после фильтрационных мероприятий, скорее всего, трудовые лагеря, связанные с восстановлением разрушенных ими городов и сел ДНР и ЛНР. То есть это юрисдикция не России, а Луганской и Донецкой народных республик», — сказал Артамонов.

Тюрьма для наемников

Если солдат или офицер ВСУ, принимавший участие в военных действиях, может быть отпущен, то иностранные наемники не имеют право на статус военнопленных. По словам Александра Михайлова, они не могут быть признаны комбатантами, так как не входят в состав Вооруженных сил Украины, хотя и сражаются на ее стороне. Поэтому все иностранные «солдаты удачи» получат тюремные сроки.

Сейчас в плену военных РФ находятся двое наемников — британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин. Оба они сдались добровольно и даже успели обратиться к премьер-министру Борису Джонсону. Однако в Соединенном Королевстве заявили, что «это их личное дело», и отказались хоть как-то помочь гражданам.

«Наемников не признают комбатантами. Скажу больше: Украина — первая страна, которая ввела уголовную ответственность за наемничество. А здесь полный состав преступления: сам факт получения денег, пересечения границы, оружие, война в интересах третьей стороны. Конечно, теоретически их могут поменять на захваченных россиян, но проще вести обмен на пленных украинцев. Там достаточно людей, которых можно поменять на русских пацанов», — отметил генерал-майор.

Иностранные наемники, в принципе, подлежат уничтожению на поле боя, отметил Артамонов. Однако Россия проявляет гуманность, на «Азовстали» для них, как и для военнослужащих ВСУ, открыта возможность сдаться. Однако это не более чем милость со стороны РФ, а вот ДНР под таким заявлением не подписывается, и юридически республика вправе ликвидировать подобных людей во время сражения.

«Нам известно, что в составе этого контингента воюет даже один 61-летний шотландец, который выразил желание убивать русских. Я думаю, что менять их на наших военнослужащих никто не будет — они не являются солдатами ВСУ. Сейчас на территории Украины порядка восьми тысяч наемников — Зеленский говорил о 30 тысячах, но многие из них были уничтожены. К тому же мы не привыкли верить Зеленскому, который лжет буквально в каждом своем слове», — сказал военный эксперт.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.