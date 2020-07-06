Джонсон подстригся и сходил в бар после смягчения карантина

Уточняется, что глава британского правительства сходил в один из пабов, который находится около его загородной резиденции «Чекерс».

Что касается салона красоты, где подстригся политик, то представитель Джонсона не уточнил, куда именно ходил премьер. По данным издания, в Соединенном Королевстве парикмахерские, рестораны и пабы возобновили свою работу с четвертого июля.

Ранее Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля и призвал не переписывать историю. Таким образом он отреагировал на осквернение монумента своему знаменитому предшественнику борцами с расизмом и предложение убрать памятник с Парламент-сквер.

«И прежде всего, как справедливо отмечали многие, безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы. Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер», — напомнил премьер-министр.