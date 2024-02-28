Мир 28 февраля 2024, 11:40 Джонсон по просьбе Байдена отговорил Украину от перемирия с Россией — Карлсон Журналист Карлсон: Байден отправил Джонсона в Киев для срыва переговоров с РФ РИА «Новости»

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Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной сорвала Великобритания по указанию США. Бывшего премьер-министра Бориса Джонсона специально отправили в Киев, чтобы убедить власти отказаться от соглашения, заявил на YouTube-канале Лекса Фридмана американский журналист Такер Карлсон.

«Мы были близки к этому полтора года назад, и администрация [президента США Джо] Байдена направила Бориса Джонсона, <…> чтобы остановить это и сказать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: „Нет, с Россией вы не можете договориться“», — объяснил он.

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Журналист назвал британца мошенником. Остановка переговоров, по его словам, привела не к победе Украины, а к гибели ее граждан и обогащению США. Такер Карлсон назвал срыв мирного процесса моральным преступлением.

Он признался, что наблюдал за украинским конфликтом со стороны, исключительно с позиции американца, и заявил, что как христианин выступал против любых боевых действий. Журналист пожалел Владимира Зеленского, зажатого между двумя превзошедшими его силами.

В разговоре с коллегой Такер Карлсон подтвердил одну из версий гибели Алексея Навального в российской тюрьме. Он допустил, что к ней причастны украинские спецслужбы.