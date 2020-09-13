Правительство Бориса Джонсона начало разрабатывать предложения по ограничению законов о правах человека в тех сферах, где судебные органы «перестарались». Речь идет о большинстве общепринятых в Евросоюзе норм в области прав человека.

Подробности процесса описаны в электронной версии газеты The Sunday Telegraph. Обсуждается отмена закона 1998 года, который даровал мигрантам и беженцам право по закону избежать депортации. Одновременно это позволит защитить деятельность британских военных, которые находятся за рубежом.

Планы британских властей могут привести к очередному конфликту с Евросоюзом, который требует для правового сотрудничества с Объединенным Королевством придерживаться закона и Европейской конвенции о правах человека.

После выхода Великобритании из ЕС стороны договорились, что Лондон будет соблюдать все европейские нормы до конца переходного периода.

Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом заставил правительство Великобритании усилить карантинные меры безопасности в отдельных регионах страны. Например, будет введено «правило шести» — гражданам запретят собираться группами больше шести человек.