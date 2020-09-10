Британцы готовятся к усилению карантина из-за роста числа зараженных

Из-за значительного роста количества случаев заражений коронавирусной инфекцией правительство Великобритании сообщило об усилении карантинных мер. Их ужесточат в некоторых регионах страны.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Бориса Джонсона. Политик анонсировал серьезное усиление мер безопасности в отдельных регионах страны. Одной из них станет запрет собираться группам более шести человек. Джонсон назвал это ограничение «правилом шести».

Я очень хотел бы, чтобы нам не пришлось этого делать. Но я, как ваш премьер-министр, должен сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение вируса и спасти человеческие жизни Борис Джонсон

Премьер призвал жителей ограничить социальные контакты и подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов будут активно противодействовать нарушениям карантина. Борис Джонсон подчеркнул, что такие строгие меры обязательны, чтобы спасти Великобританию от очередного локдауна — он может потребоваться, если ситуация с ростом числа заболевших сильно ухудшится.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем — они появились у него после перенесенного COVID-19.