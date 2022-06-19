Джонсон спрогнозировал затяжной конфликт на Украине

Ситуация на Украине может затянуться, в связи с этим необходимо готовиться к длительному противостоянию, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и призвал западных союзников оказать киевскому режиму поддержку. Свое мнение британский премьер изложил в колонке для газеты The Times.

«Боюсь, что нам необходимо готовиться к долгому конфликту», — написал Джонсон и добавил, что Россия «прибегает к кампании на истощение».

Британия и ее союзники должны обеспечить Украине стратегическую выносливость, необходимую для выживания и победы, заявил Джонсон. По мнению премьера, необходимо предпринять четыре важных шага.

Первым пунктом значится военная помощь Украине и обучение военнослужащих ВСУ.

«Во-вторых, мы должны помочь сохранить жизнеспособность украинского государства», — продолжил Джонсон, подразумевая выплату зарплат и содержание гражданской инфраструктуры.

Также Джонсон указал на необходимость поддержания усилий для развития альтернативных наземных маршрутов. Не забыл премьер и о запасах украинского зерна, которые оказались заблокированными.

Эти усилия не принесут немедленного результата, признал Джонсон. Они потребуют решительных усилий от Британии и союзников, которые затянутся на долгие месяцы и годы.