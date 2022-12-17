Мир 17 декабря 2022, 22:33 Джонни Депп преобразился в Джека Воробья ради болеющего мальчика Entertainment Weekly: Депп записал видео для больного мальчика в образе Джека Воробья Джонни Депп в образе Джека Воробья / YouTube

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Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение для 11-летнего больного мальчика Кори, преобразившись в его любимого героя капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Заметка об этом появилась в издании Entertainment Weekly.

«Хотел тебе кое‑что сказать, но забыл сказать, в итоге не сказал, и поэтому собираюсь сказать сейчас. Я слышал о чем‑то, что сейчас называют каналом на YouTube, и я этого не очень понимаю, да и ладно», — актер заявил это в манере легендарного капитана.

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Мальчик Кори — фанат Джека Воробья, он начинающий блогер. Поклонник выложил видеообращение на своем YouTube-канале, при этом мальчик, как опытный ютубер, устроил интригу и пообещал опубликовать самое интересное, когда его канал наберет 200 тысяч подписчиков.

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По информации СМИ, с Деппом связался фонд Make-A-Wish, исполняющий желания смертельно больных детей. «Пираты Карибского моря» сопровождали Кори во время его многочисленных операций и периодов восстановления.

В ноябре стало известно, что Депп снимется в новой части «Пиратов Карибского моря». Исполнительным продюсером ленты назначен Брюс Хендрикс, съемки планируют начать в феврале в Великобритании.