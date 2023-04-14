Интересное 14 апреля 2023, 00:59 HBO раскритиковали за участие Джоан Роулинг в создании сериала по «Гарри Поттеру» HBO раскритиковали за привлечение Джоан Роулинг к созданию сериала по «Гарри Поттеру» Pxhere

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Американскую телесеть HBO раскритиковали за то, что к участию в создании сериала о Гарри Поттера пригласили автора книг, по которым будут проходить съемки, — писательницу Джоан Роулинг. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

В HBO отметили, что участие Роулинг обусловлено тем, что ее идеи будут полезны для авторов шоу. Программный директор телесети Кейси Блойс указал, что вокруг писательницы ведется сложная и запутная дискуссия онлайн, но представители HBO в нее не вмешиваются.

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«Наш приоритет — то, что происходит на экране. История о Гарри Поттере невероятно жизнеутверждающая, позитивная, она о любви и принятии, и это для нас важнее — то, что на экране», — сказал Блойс.

За привлечение Роулинг к созданию сериала телесеть раскритиковали представители некоторых СМИ. В частности, в материале журнала Out Роулинг назвали «известной трансфобкой». Подкастер Дейв Гонсалес заявил, что участие писательницы в создании сериала позволит ей высказывать свою позицию в публичном поле.

HBO Max уже показала тизер сериала по книгам о Гарри Поттере, запуск которого состоится 12 апреля. В сообщении сервиса сказано, что сериал станет «точной адаптацией» культовых книг.