Джо Байден заявил о готовности к новой мировой войне в случае угроз НАТО

США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, даже если это приведет к мировой войне. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. <…> Если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война», — цитирует Байдена «Царьград».

Он также сообщил, что отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал не допустить того, чтобы события на Украине стали причиной начала войны между Россией и Североатлантическим альянсом. Столтенберг подчеркнул, что НАТО выступает за прекращение спецоперации и дипломатическое урегулирование.

Ранее Байден объявил о следующем шаге в запрете «импорта товаров из нескольких основных секторов российской экономики». В частности, в США запретят завозить спиртное, морепродукты и бриллианты из РФ. Предполагается, что ограничения лишат Россию экспортных доходов на сумму более одного миллиарда долларов.