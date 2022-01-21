Байден назвал глупым вопрос журналистки о Путине

Одна из журналисток поинтересовалась у президента США Джо Байдена, почему он ждет первого шага от российского коллеги Владимира Путина. Американский лидер назвал такой вопрос глупым.

Вопрос президенту США задала журналистка телеканала Fox News. Во время одного из публичных мероприятий она спросила уходящего из зала Байдена: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?».

«До чего же глупый вопрос», — ответил на это американский лидер. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

При этом не понятно, после каких слов Байдена прозвучал вопрос журналистки.

Ранее президент США высказывался о ситуации вокруг Украины. Он заявил, что американская сторона будет рассматривать как вторжение любое пересечение границы Украины российскими военными. По словам Байдена, за вторжением последует серьезный экономический ответ. Он подчеркнул, что США должны быть готова реагировать на различные вызовы, которые «могут исходить от России».

Западные страны уже не первый раз говорят об «агрессии России». При этом российские власти опровергают все заявления о готовящемся вторжении на Украину.