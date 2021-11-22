Джером Пауэлл вновь займет пост главы ФРС

Джером Пауэлл вновь займет пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщил RT со ссылкой на CNBC.

Его кандидатуру на новый срок выдвинул президент США Джо Байден.

Ранее политолог Лозанский заявил, что саммит президента России Владимира Путина и Джо Байдена необходим для предотвращения Третьей мировой. По его словам, на данный момент страны уже вступили в противостояние на политическом, информационном и экономическом уровнях. На данный момент лидерам государств необходимо обсудить интересы стран.