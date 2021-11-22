Политолог назвал саммит Путина и Байдена необходимым для предотвращения Третьей мировой

Лидеры России, США и Китая должны провести «Ялтинскую конференцию 2.0», чтобы не допустить возможности начала Третьей мировой войны. Об этом Lenta.ru заявил политолог Эдуард Лозанский.

Он отметил, что между странами уже ведется война на политическом, информационном и экономическом уровнях. Для того, чтобы не допустить прямого военного столкновения, лидеры стран должны провести саммит и обсудить соблюдение интересов государств.

«Нынешняя конфигурация сил в мире говорит о том, что только учет взаимных интересов всех трех держав сможет помочь избежать худшего сценария», — уверен политолог.