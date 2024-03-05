05 марта 2024, 14:27
Джефф Безос обогнал Илона Маска в списке богатейших людей мира
Основатель Amazon Безос обогнал Маска в списке богатейших людей мира
Основатель компании Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Он обогнал владельца SpaceX, Tesla и соцсети X Илона Маска.
Безос обошел Маска после падения стоимости акций Tesla более чем на 7% накануне. Состояние владельца SpaceX составляет 198 миллиардов долларов, а основателя Amazon — 200 миллиардов долларов. Еще в октябре прошлого года стоимость капитала Безоса оценили в 156 миллиардов долларов.
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В пятерку богатейших людей мира вошли владелец группы LVMH Бернар Арно, глава Meta* Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс. В десятку попали основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, исполнительный директор Microsoft Стив Балмер, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также сооснователь Oracle Ларри Эллисон.
Ранее Илон Маск предрек печальное будущее федеральному бюджету США. В дальнейшем его хватит только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам, заявил бизнесмен.
*Meta признана в России экстремистской и запрещена
США
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