Мир 05 марта 2024, 14:27 Джефф Безос обогнал Илона Маска в списке богатейших людей мира Основатель Amazon Безос обогнал Маска в списке богатейших людей мира Antonin Vincent/Dppi/globallookpress

Читать 360tv в

Основатель компании Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Он обогнал владельца SpaceX, Tesla и соцсети X Илона Маска.

Безос обошел Маска после падения стоимости акций Tesla более чем на 7% накануне. Состояние владельца SpaceX составляет 198 миллиардов долларов, а основателя Amazon — 200 миллиардов долларов. Еще в октябре прошлого года стоимость капитала Безоса оценили в 156 миллиардов долларов.

Реклама

В пятерку богатейших людей мира вошли владелец группы LVMH Бернар Арно, глава Meta* Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс. В десятку попали основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, исполнительный директор Microsoft Стив Балмер, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Ранее Илон Маск предрек печальное будущее федеральному бюджету США. В дальнейшем его хватит только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам, заявил бизнесмен.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена