Мир 03 марта 2024, 12:42 Маск предупредил о плачевном сценарии для федерального бюджета США Маск: бюджет США может целиком пойти на выплату процентов по долгам Ron Sachs / Global Look Press

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В будущем федерального бюджета США может хватить только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам. Об этом предупредил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Так миллиардер отреагировал на сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, авторы которого с иронией отметили, что власти США считают главной проблемой Илона Маска, несмотря на проблемы с государственным долгом страны.

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«Очевидно, это моя вина», — написал в ответ Маск.

Тут же он призвал, предпринять уже какие-то меры, потому что в противном случае расклад будет печальным.

«Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей», — объяснил бизнесмен, подчеркнув, что ни на что другое средств просто не останется.

В публикации также была ссылка на материал CNBC, из которого следует, что госдолг Соединенных Штатов каждые 100 дней увеличивается на один триллион долларов.