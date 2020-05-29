Джастин Бибер выложил фото с матом. Шикарный вид испортило простое русское ***

Источник фото: Instagram

В комментарии пришли подписчики Бибера из России. Самой популярной реакцией на фотографию соотечественников был хохот. Кто-то задался вопросом: а знает ли сам артист, что у него написано за спиной.

Многие англоязычные подписчики сразу поняли, что надпись сделана на русском языке. Слово тут же перевели, однако особо это большинство комментаторов не заинтересовало. Дискуссия развернулась вокруг подписи, которую Бибер оставил в этом посте.

«Любая жизнь не имеет значения, пока жизнь темнокожего не имеет значения», — написал Бибер.

Так певец отреагировал на резонансный случай, который произошел на днях в Миннеаполисе. Там белый полицейский задушил коленом во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. После этого в городе начались массовые беспорядки и погромы.