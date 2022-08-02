Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что российские военные действовали в Мариуполе как немецкие нацисты в Варшаве, является провокацией. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров Telegram-каналу «360».

«Господин Дуда — известный привиральщик, провокатор и дезинформатор. Если бы любая другая армия в мире столкнулась бы с тем, что произошло в Мариуполе, где на целом заводе был такой укрепленный район, собрано столько техники, столько боеприпасов, каждый дом превратился в крепость, — попробовал бы кто-то вообще взять за такое короткое время такую крепость. Мы взяли. Причем брали так, чтобы нанести минимальный ущерб мирному населению, которое украинские националисты держали в заложниках», — сказал Джабаров.

Сенатор напомнил, что план по восстановлению Мариуполя за три года уже есть, стройка уже началась.

Вскоре Дуда «будет с позором вспоминать все свои высказывания в отношении России в плане спецоперации», заключил Джабаров.

Ранее украинское издание «Фокус» привело высказывание президента Польши относительно российских военных. Оно сравнило их с нацистами времен Второй мировой войны.