Дым от пожаров в Сибири накрыл Улан-Батор

Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Монголии и уже накрыл столицу Улан-Батор. Об этом заявили в Институте метеорологии и мониторинга окружающей среды республики.

По данным специалистов института, в последние дни монгольская столица, а также некоторые северные и центральные провинции страны покрылись белым дымом от лесных пожаров в Сибири, сообщило агентство Синьхуа. При этом в самой Монголии не зафиксировано очагов природных пожаров.

Площадь лесных пожаров в России уже превысила один миллион гектаров. С огнем борются в Якутии, Иркутской области, в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, на Чукотке и в европейской части страны. В девяти субъектах введен режим ЧС.

В Якутию сегодня были переброшены дополнительные силы Восточного военного округа. Чтобы потушить очаги возгорания, в республике вызывали искусственные дожди.

По словам руководителя лесной программы «Гринпис» Алексея Ярошенко, лесные пожары в этом году стали одними из самых масштабных. Если они будут продолжаться еще 20-30 лет, то тайга может быть уничтожена, предупредил эксперт.