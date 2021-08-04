Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко назвал лесные пожары в этом году одними из самых масштабных. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что 2021 год занял третье место по площади возгораний. Хуже было только в 2012 и в 2003 годах.

Ярошенко уточнил, что если такие пожары будут продолжаться еще 20-30 лет, то тайга может быть уничтожена.

«То есть это будут леса, но это будут молодые, вторичные леса, после гари — совсем не то, что мы видим сейчас. Может быть даже быстрее, потому что площади пожаров растут», — подчеркнул он.