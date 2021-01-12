Двух россиян объявили в розыск из-за взрыва в Бейруте

Информация об этом появилась на сайте Associated Press.

Имена разыскиваемых спецслужбы не раскрыли. Тем не менее СМИ утверждают, что речь идет о бывшем капитане Rhosus Борисе Прокошеве, чье судно доставило аммиачную селитру в порт Бейрута. А также о владельце грузового судна Игоре Гречушкине — российском бизнесмене, живущем на Кипре.

Гречушкин купил судно около восьми лет назад. Также в деле фигурирует португалец Жорж Мануэл Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами. По предварительной информации, в 2014 году он осматривал груз нитрата аммония. Издание также отметило, что Интерпол выпустил «красные уведомления». Эти запросы не обязывают страны срочно арестовать разыскиваемых.

Сам капитан ранее сообщил, что ливанские власти за шесть лет могли вывезти селитру из порта. При этом он пояснил, что судно не выпускали из-за неоплаченных портовых сборов.

В начале августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, уточняет РИА ФАН. Взрывная волна уничтожила половину города вместе с жилыми домами. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Горючее хранилось на складе в порту.