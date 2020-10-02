Ливан потребовал арестовать россиян после взрыва в порту Бейрута

Ливанские власти попросили Интерпол выдать им ордер на арест двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута. Речь идет о владельце судна Игоре Гречушкине и капитане Борисе Прокошеве.

По информации Национального агентства новостей Ливана (NNA), дело в государственную прокуратуру передал судья Фади Савван. Он предоставил документы 1 октября. В свою очередь, прокуратура попросила Интерпол арестовать двоих россиян.

Задержать хотят владельца и капитана судна Rhosus, на котором аммиачная селитра была доставлена в порт Бейрута. Сам Прокошев заявил, что будет оспаривать обвинения со стороны властей Ливана.

«Даже если бы доставка селитры была произведена нами в 2013 году злонамеренно, то почему представители Ливана на протяжении шести лет его (груз — прим. ред.) держали на причале? Опасность груза они осознавали, копии документов на груз у них были», — привел его слова ТАСС.

Капитан добавил, что ливанские власти за шесть лет могли вывезти селитру из порта. При этом он пояснил, что судно не выпускали из-за неоплаченных портовых сборов по инициативе бейрутского агента.

«Теперь [власти Ливана] свою вину в том, что они задержали груз, пытаются переложить на нас. В любом случае нашей вины нет, я не согласен с этими обвинениями, они голословные, если будет официальное обвинение, я отвечу на него», — отметил Прокошев.

По его словам, пока никакого официального уведомления от Ливана он не получал.

Мощный взрыв в порту ливанского Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна уничтожила половину города вместе с жилыми домами. Жертвами трагедии стали порядка 200 человек, пострадавших насчитывается более пяти тысяч. МВД Ливана заявило, что причиной взрыва стало возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Горючее хранилось на складе в порту. Ущерб от взрыва превысил 15 миллиардов долларов.