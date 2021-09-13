Двух подростков в США задержали за намерение устроить стрельбу в школе

Полиция США поместила 13-летнего Коннора Пруэтта и 14-летнего Филипа Берда в центр содержания для несовершеннолетних. Там они останутся как минимум на 21 день. Перед судом по обвинению в подготовке массового убийства они предстанут 27 сентября. Мальчики хотели устроить стрельбу в школе Ханс-Марш во Флориде.

Как стало известно The New York Post, мать Бреда Кэрри Таллер осталась недовольна действиями властей.

«Он всего лишь маленький мальчик. Он не думал, что это действительно серьезно», — пожаловалась она репортерам.

Но полиция отнеслась к этому серьезно после того, как стало известно, что один из них носит в рюкзаке пистолет.

По словам шерифа округа Ли Кармине Марено, уже выяснилось, что подростки изучали трагедию в Колумбайне, где в 1999 году были застрелены 12 школьников, а также интересовались способами изготовления самодельных бомб.

«Это могла быть следующая бойня в Паркленде, но мы остановили их на этапе планирования. Мы были в одной секунде от Колумбайна», — сказал шериф.

Полицейским не удалось найти пистолет, о котором сообщил учитель мальчиков. Но у одного из подростков была обнаружена подробная карта их школы с отметками о местонахождении всех камер видеонаблюдения в здании. Оба подростка хорошо известны полиции, о беспорядках в их домах ранее не раз заявляли соседи.

Первого сентября в средней школе города Уинстон-Салем штата Северная Каролина произошла стрельба. Был ранен один из учеников. Остальных школьников эвакуировали в торговый центр, где передали родителям.