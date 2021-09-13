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    13 сентября 2021, 01:58

    Двух подростков в США задержали за намерение устроить стрельбу в школе

    Анастасия Кукова

    Полиция США поместила 13-летнего Коннора Пруэтта и 14-летнего Филипа Берда в центр содержания для несовершеннолетних. Там они останутся как минимум на 21 день. Перед судом по обвинению в подготовке массового убийства они предстанут 27 сентября. Мальчики хотели устроить стрельбу в школе Ханс-Марш во Флориде.

    Скрин видео.

    Как стало известно The New York Post, мать Бреда Кэрри Таллер осталась недовольна действиями властей.

    «Он всего лишь маленький мальчик. Он не думал, что это действительно серьезно», — пожаловалась она репортерам.

    Но полиция отнеслась к этому серьезно после того, как стало известно, что один из них носит в рюкзаке пистолет.

    По словам шерифа округа Ли Кармине Марено, уже выяснилось, что подростки изучали трагедию в Колумбайне, где в 1999 году были застрелены 12 школьников, а также интересовались способами изготовления самодельных бомб.

    «Это могла быть следующая бойня в Паркленде, но мы остановили их на этапе планирования. Мы были в одной секунде от Колумбайна», — сказал шериф.

    Полицейским не удалось найти пистолет, о котором сообщил учитель мальчиков. Но у одного из подростков была обнаружена подробная карта их школы с отметками о местонахождении всех камер видеонаблюдения в здании. Оба подростка хорошо известны полиции, о беспорядках в их домах ранее не раз заявляли соседи.

    Первого сентября в средней школе города Уинстон-Салем штата Северная Каролина произошла стрельба. Был ранен один из учеников. Остальных школьников эвакуировали в торговый центр, где передали родителям.