Неизвестный открыл стрельбу в школе Северной Каролины

Стрельба произошла в средней школе города Уинстон-Салем штата Северная Каролина. Как сообщил отдел городской полиции на своей странице в Twitter, территорию учебного заведения оцепили. Идут поиски подозреваемого в стрельбе.

Телеканала CNN со ссылкой на пресс-секретаря округа сообщил, что ранение получил один из учеников. Его имя не раскрывается. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу.

Остальные школьники находятся в безопасности. Сначала их перевезли в соседний кампус, откуда вывезли в местный торговый центр, где передали родителям.

После сообщений о выстрелах остальные школы города приостановили работу. Других случаев стрельбы пока не звучало, но учебные заведения пошли на эти меры из-за предосторожности.

Поиски подозреваемого стрелка продолжаются. Полицейские машины заблокировали все дороги, ведущие к учебному заведению