Двуглавая черепашка с шестью лапами появилась на свет в США

Черепаха с двумя головами и шестью лапами родилась в Центре дикой природы в американском штате Массачусетс. Обычно такие животные не живут долго, но необычной черепашке уже две недели, сообщили на странице заповедника «Бердси-Кейп» в Facebook.

Черепашка вылупилась в Барнстейбле. Раздвоение голов называют бицефалией. Это врожденная патология. Такая аномалия возникает как вследствие генетических факторов, так и из-за влияния окружающей среды.

После рождения черепашку доставили в больницу. Пока она ест, плавает и каждый день набирает вес. Ветеринары надеются, что она выживет. По мнению врачей, две головы черепахи работают вместе, чтобы ориентироваться. Но вместе с тем каждая «половинка» контролирует три лапы, имеет свой позвоночник, систему пищеварения и способна координировать действия во время плавания, когда нужно выплыть и набрать воздух.

Черепашку назвали Мэри-Кейт и Эшли — в честь сестер-близняшек Олсен, американских актрис и певиц.

Ранее в Петербурге пытались незаконно продать редкую черепаху из Красной книги.