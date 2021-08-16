Петербуржец пытался незаконно продать краснокнижную черепаху

Житель Санкт-Петербурга пытался через сайт бесплатных объявлений продать редкую средиземноморскую черепаху, принадлежащую к вымирающему виду и занесенную в Красную книгу. Об этом сообщили «Невские новости».

В операции по спасению черепахи приняли участие сотрудники Зоологического института РАН и Росприродназора. Когда черепаху изъяли у владельца, выяснилось, что она обезвожена, заражена грибком и клещами.

Мужчина утверждал, что сам купил черепаху две недели назад и не знал, что она редкая.

Специалисты предположили, что черепаха могла быть выловлена в Дагестане или Краснодарском крае. Это оказалась самка, ей около 20-25 лет.

Животное пройдет лечение и реабилитацию, после этого его вернут в естественную среду обитания.