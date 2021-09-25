Двое канадцев вылетели из Китая после освобождения финдиректора Huawei

Два гражданина Канады Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг были освобождены из-под стражи и вылетели домой сразу после того, как Ванкувер освободил финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Сейчас она тоже летит домой.

Об этом в телеобращении к согражданам рассказал премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

«Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину», — приводит его слова канал CTVNews.

В 2018 году Коврига и Спэйвора Пекин обвинил в шпионаже и инициировал расследование их деятельности в Китае. Спэйвора приговорили к 11 годам тюрьмы, о приговоре Ковригу не сообщалось.

Мэн Ваньчжоу обвиняли в мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. США требовали ее экстрадиции, но ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов долларов.

Перед отлетом из Канады Ваньчжоу сообщила СМИ, что за последние три года ее жизнь «перевернулась с ног на голову».

«Это было тяжелое время для меня как для матери, жены и руководителя компании. Но это был действительно бесценный опыт в моей жизни. Я никогда не забуду все добрые пожелания, которые я получила от людей со всего мира. Как гласит пословица, чем больше сложность, тем больше рост», — сказала Мэн.

На свободу Ваньчжоу вышла после того, как заключила сделку с американской прокуратурой. Ей пришлось признать, что она скрывала факты нарушения санкций против Ирана.