Суд Канады освободил из-под домашнего ареста финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить экстрадицию и освободить из-под домашнего ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. В документах говорится, что все ограничения снимаются и теперь Ваньчжоу может покинуть Канаду.

Ранее суд в Нью-Йорке одобрил сделку Ваньчжоу с властями Америки о том, чтобы у нее появилась возможность избежать экстрадиции в США. Теперь, как сообщил телеканал CBC, судебное преследование по обоюдному согласию отложено до 1 декабря 2022 года. После этой даты, при соблюдении всех условий соглашения, обвинения с Ваньчжоу могут быть сняты.

Дело Мэн Ваньчжоу длится уже больше двух лет. Китаянку задержали еще в 2018 году, когда она совершала пересадку в аэропорту Ванкувера. Американские прокуроры сочли, что она нарушила санкции США против Ирана и предоставила при этом в банки неверные сведения.

Через некоторое время Ваньчжоу выпустили под залог в размере 10 миллионов канадских долларов. Ей позволили находиться в доме ее супруга в Ванкувере, пока окончательное решение об экстрадиции не будет принято. Все это время Ваньчжоу носила на ноге специальный браслет, который обеспечивал круглосуточное наблюдение за ее местонахождением. Кроме того, за ней постоянно следили несколько охранников, и свободно перемещаться по городу она не могла. В самой компании Huawei все это время заявляют, что не сомневаются в честности своего финдиректора.