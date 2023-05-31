Мир 31 мая 2023, 10:22 Двенадцать альпинистов погибли на Эвересте в этом сезоне The Guardian: альпинисты гибнут на Эвересте из-за переменчивой погоды и неопытности Unsplash

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Двенадцать альпинистов погибли в этом сезоне во время восхождения на Эверест, еще пятеро пропали без вести, предположительно, они тоже мертвы. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, этот сезон стал одним из худших за всю историю наблюдений. Число погибших альпинистов можно сопоставить с цифрами 2014 года, когда за год в этом районе погибли 17 человек.

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По словам директора департамента туризма Непала Юбы Радж Хативада, большое влияние на горы оказывает климат. Неблагоприятные погодные условия приводят к сходу лавин и гибели людей при восхождении на самую высокую вершину мире. Еще один из факторов — неопытность альпинистов. Президент Национальной ассоциации горных гидов Непала Анг Норбу Шерпа отметил, что в последнее время новичкам стали чаще давать разрешение на восхождение.

«Характер восхождений изменился, раньше это были опытные альпинисты, а теперь много начинающих», — сказал он.

В этом году правительство Непала выдало 479 разрешений на восхождение — самое большое число за всю историю. Стоимость каждой лицензии составляет 12 тысяч фунтов стерлингов.

Шестеро туристов пропали без вести после восхождения на Эльбрус. Поиски вели восемь спасателей и вертолет Ми-8. О дальнейшей судьбе туристов не сообщалось.