Две трети населения стран Евросоюза привили от коронавируса

Европейский союз достиг поставленной цели по вакцинации от коронавируса — прививки сделали 70% взрослого населения стран, которые входят в объединение. Об этом на своей странице в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Нам надо двигаться дальше! Нужно привить еще больше жителей Европы. Мы также должны с вакцинацией остальному миру», — заявила глава ЕК.

На днях врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса не сможет сформироваться в России. Он отметил, что в странах, где привили более половины населения, процент положительных тестов на коронавирус больше, чем в РФ.

Доктор Мясников напомнил, что коллективный иммунитет нужен непривитым — с его помощью SARS-CoV-2 прекратит передаваться незащищенным вакциной людям. Сейчас масштабная вакцинация в России идет в ускоренном режиме. Этому поспособствовали ковидные ограничения, которые регионы ввели после вспышки коронавируса в начале лета.