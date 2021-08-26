Доктор Мясников заявил, что в России не будет коллективного иммунитета

В России не сможет сформироваться коллективный иммунитет. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Он также сравнил волны пандемии коронавируса в Европе, США и России.

«В полностью привитом Израиле 5,8% положительных тестов, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения, — 13,8% У нас в РФ спад и процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться. Так что, как многими и мной ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — написал врач в своем Telegram-канале.

Телеведущий напомнил, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. С помощью него вирус прекратит передаваться незащищенным вакциной людям.

Тем не менее Мясников отметил, что индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно. Он назвал это хорошей новостью четвертой волны. По мнению врача, четвертая волна уже пришла в Европу и Америку, но в России только третья волна начала спадать.