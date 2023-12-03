03 декабря 2023, 06:12
Две освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве
Две гражданки России и Израиля, которых на этой неделе освободили из плена палестинского движения ХАМАС в Газе, выступили на митинге в Тель-Авиве в поддержку близких и семей заложников. Об этом сообщило РИА «Новости».
Организация «Форум семей заложников и пропавших без вести», специализирующаяся на предоставлении информации семьям пленников, каждую неделю проводит массовые акции. В этот раз на митинг пришли освобожденные за время гуманитарного перемирия в анклаве, в том числе две россиянки.
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Елену Труфанову и ее мать боевики похитили 7 октября на юге еврейского государства. На этой неделе женщин освободили, однако в плену по-прежнему остается сын Елены Александр.
«Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников. Немедленно!» — сказала в своем выступлении женщина.
Ранее ХАМАС заявил об освобождении всех детей и женщин из заложников. Как заявил представитель движения, переговоры о выходе из плена остальных людей проведут, когда израильская сторона отпустит всех палестинских заключенных и вступит в официальное перемирие.
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