02 декабря 2023, 21:50
ХАМАС заявил, что освободил всех женщин и детей среди заложников
Замглавы политбюро ХАМАС аль-Арури: из заложников освободили всех женщин и детей
Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.
«Оккупация настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках. Но мы сказали, что передали их всех. Остальные заключенные в Газе — солдаты и гражданские лица», — заявил аль-Арури.
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Представитель ХАМАС отметил, что переговоров по их освобождению не будет, пока не будут освобождены все палестинские заключенные и не вступит в силу перемирие. Движение готово ко всем сценариям израильской агрессии.
Россия усилит работу по освобождению заложников, несмотря на возобновление боев в Газе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дипмиссии продолжат контакты со всеми сторонами для освобождения оставшихся в Газе россиян.
Конфликт Израиля и Палестины
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